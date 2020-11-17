شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد واستمع.. أبرز أغانى النجم بهاء سلطان فى مشواره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بهاء سلطان واحد من أهم المواهب الغنائية على الساحة، وبالرغم من أنه مٌقل فى تقديم الأعمال الغنائية بالمقارنة مع باقى النجوم إلا أن لديه بصمة من ذهب تجعل أغنياته عالقة فى أذهان محبيه وعشاقه حتى بعد مرور سنوات طويلة على إطلاقها، واليوم نتذكر أكثر 6 أغنيات حقق بها بهاء سلطان نجاحا مذهلا من خلالها.

تأتى فى المقدمة أغنية "يا تري" التى أطلقها بهاء سلطان فى عام 1999 وبالرغم من مرور 21 على إطلاقها إلا أنها من أجمل أغنيات بهاء التى مازلنا نتذكرها ونتذكر الفيديو كليب الخاص بها الذى أخرجه نصر محروس.

كذلك تعد أغنية "الواد قبله بيوجعه" من أبرز الأغنيات التى قدمها بهاء سلطان خلال مسيرته الفنية، والتى كانت فى ذلك الحين عامل مشترك بالحفلات والسهرات.

وتدخل قائمة أفضل أغنيات بهاء سلطان طوال مسيرته الفنية كل من "قوم أقف" التى شاركه فى الكليب الخاص بها نجم الجيل تامر حسنى وهو أيضا مؤلف وملحن الأغنية ، كذلك أغنية "3 دقايق" و"يا هاجرنى" و"احلف".