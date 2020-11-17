شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شيبة يغنى تتر مسلسل محمد رجب "ضربة معلم" للمرة الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب أحمد شيبة من تسجيل أغنية تتر مسلسل "ضربة معلم" للنجم محمد رجب، والأغنية تحمل نفس اسم العمل، وهي من كلمات رضا المصرى، وألحان فارس فهمى، وتوزيع الموسيقي طه الحكيم، ومن المقرر طرحها فى الأيام القليلة المقبلة قبل بدء عرض حلقات المسلسل على قناة cbc يوم السبت المقبل بعدما كشفت القناة عن البرومو الأول وأعلنت موعد العرض.

وتعد هذه المرة الثالثة التى يغنى فيها أحمد شيبة تتر مسلسل محمد رجب، بعدما غنى تتر "علامة استفهام"، وتتر مسلسل "الأخ الكبير".

ويواصل أبطال العمل التصوير بشكل يومى وبعدد ساعات مكثفة تصل إلى أكثر من 14 ساعة، وذلك للانتهاء من أكبر قدرمن الحلقات قبل بدء العرض مع الاستمرار فى التصوير بالتزامن مع عرض الحلقات.

مسلسل "ضربة معلم" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد رجب، مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء حكم دعاء رجب، محمد الصاوى وعدد آخر من الفنانين وتدرو أحداثه فى إطار شعبى.