شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام ملكة الإحساس تتألق فى غناء أما براوة "لايف".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كعادتها تألقت النجمة أنغام، فى الغناء "اللايف" حيث قامت بأداء أغنية "أما براوة" التى غنتها الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة، وهى من كلمات مرسى جميل عزيز وألحان محمد الموجى، وذلك فى إحدى المناسبات الخاصة.

وكانت النجمة أنغام، طرحت مؤخرا، ألبومها الخليجى "مزح"، الذى تعاونت فيه مع مجموعة من كبار الشعراء والملحنين ومنهم، "سهم" و "صادق الشاعر"، ومن الشعراء، الأمير بدر بن عبد المحسن الذى يقدم أغنية "مزح" من ألحان "صادق الشاعر"، والشاعر الأمير عبد الرحمن بن مساعد والذى شارك فى الألبوم بـ 5 أغنيات وهى : "أناني"، "طاولة" من ألحان "صادق الشاعر" وثلاث أعمال أخرى وهى "ثلاث حروف، آخر لقاء ، تسلم يدينه" من ألحان "سهم" .





أما الشاعر الأمير سعود بن عبد الله فيشارك بأغنية "إسمك حبيبى " من ألحان "صادق الشاعر، و"غريب" من ألحان "سهم " ، فيما يقدم الشاعر الأمير سعود بن محمد العبد الله الفيصل أغنية "أدور" من ألحان "سهم"، والمستشار تركى آل الشيخ يقدم أغنية "لايقين عليك" من ألحان "سهم"، وكذلك الشاعر " واحد " صاغ أغنية "لا تستغرب" من ألحان "سهم " ، بينما تشارك الشاعرة الجادل فى أغنية "ألف آسف" من ألحان "صادق الشاعر" ، وكذلك الشاعر سعود البابطين الذى كتب أغنية "أبطى عليك" ألحان " سهم " والشاعر "قوس "فى أغنية "هنا وهناك" ألحان "سهم" ، وأخيراً قدّم الشاعر فهد عافت أغنية "ظل وهجير" ألحان "صادق الشاعر"، يضم الألبوم 15، أغنية تنوعت مابين الكلاسيكى والطرب العصرى بأسلوب شبابى مفعم بالحب والرومانسية .