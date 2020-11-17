شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء سلطان.. بدأ حياته كورال مع حسام الحسينى وانطلق بعدها للنجومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعشق الغناء منذ الصغر وكل أغانيه يحبها الجميع لعذوبة صوته، بدايته الفنية كانت في كورال وراء الفنان حسام حسنى في التسعينيات.

استرجع بهاء ذكرياته قائلاً فى أحد اللقاءات التليفزيونية: "اشتغلت كوال مع حسام حسنى عاما 94 وكنت في كلية تربية موسيقية وكانت أخت حسام معانا وفى مرة جاءت قالتلى بدل قاعدتك دى اشتغل معانا في فريق الكورال ودى كانت البداية وكنت وقتها حافظ موال صغير كل ما اروح مكان أغنية".

وقال النجم بهاء سلطان إنه يحرص على تقديم عدة أغانٍ خلال الفترة المقبلة ولن يبتعد عن جمهوره: مضيفا: هرجع أغنى زى زمان لأن الغناء وحشنى".

وأضاف بهاء فى تصريحات خاصة أن فترة غيابه خلال الفترة الماضية أضرته بسبب بعده عن جمهوره الذى يحبه ووقف معه في مشواره الفني.

يشار إلى أن المطرب بهاء سلطان، أعرب عن سعادته برد فعل جمهوره قائلا: "أولاً انتوا واحشنى جدًا ومبسوط من رد فعلكم، وقد إيه بعدى عنكم والانتظار كان صعب بالنسبالى وأثر معايا نفسيا خلال الفترة اللى فاتت".