ممثلة مصرية ترد على انتقادات طالتها بعد رفضها التحرش

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ردت الممثلة المصرية هدى المفتي على انتقادات وجهت لها خلال الساعات الماضية عبر السوشيال ميديا بعد مطالبتها بالتصدي لظاهرة التحرش

ونشرت "المفتي" مقطع فيديو صغير، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "أنستقرام"، مستنكرة رفض البعض لحديثها عن التحرش، قائلة: "مفيش واحدة مسمعتش كلام زي ده وأوحش منه في الشارع كل يوم"، مشيرة إلى أنهن تتعرضن لمثل هذه الأفعال بغض النظر عما ترتديه الفتيات.

وشددت على ضرورة الحديث عن هذه القضية المجتمعية سواء كان تحرشًا للمرأة أو الرجل أو الطفل، ونشر التوعية بين شرائح المجتمع المختلفة، مناشدة السيدات على وجه الخصوص بعدم تركهن لحقوقهن.





يجدر الإشارة بأن اَخر أعمال الفنانة الشابة هدى المفتي الدرامية بمشاركة البطولة للنجم عادل إمام في مسلسل "فلانتينو"، ضمن ماراثون دراما رمضان الماضي، إلى جانب نخبة من النجوم.



فيما يأتي "بنات ثانوي" أحدث أفلامها السينمائية، ويشارك في بطولته جميلة عوض، مي الغيطي، هنادي مهنى، مايان السيد، إضافةً إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف وعلى رأسهم محمد الشرنوبى وتامر هاشم، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.