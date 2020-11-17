رئيس الوزراء اليوناني يبدأ زيارة عمل إلى الإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الثلاثاء، إلى دولة الإمارات في زيارة عمل تستغرق يومين.

وكان في استقباله لدى وصول مطار الرئاسة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وعدد من المسؤولين الإماراتيين.



وفي سبتمبر/أيلول الماضي، بحثت الإمارات واليونان تطورات الأوضاع في منطقة شرق البحر المتوسط وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خلال زيارة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي إلى اليونان.





وبحث الجانبان أيضا، خلال اللقاء، علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين الدولتين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطوير أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات ومنها القطاع الصحي بالإضافة إلى العلوم والتكنولوجيا والأمن الغذائي والمائي والطاقة المتجددة والنفط.