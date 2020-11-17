السلطة الفلسطينية تعلن عودة العلاقات مع إسرائيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطة الفلسطينية، الثلاثاء، عودة مسار العلاقة مع الحكومة الإسرائيلية إلى ما كانت عليه قبل توقفها في مايو/أيار الماضي.

وقال مسؤول فلسطيني رفيع المستوى لـ"الخليج 365"، إنه : "تلقينا رسالة رسمية من الحكومة الإسرائيلية أكدت فيها التزامها بالاتفاقيات الموقعة وعلى ضوء ذلك فقد تم اتخاذ القرار باستئناف العلاقات مع إسرائيل".



وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أنه "سيتم استلام أموال المقاصة من إسرائيل بعد توقف استلامها منذ شهر مايو/أيار الماضي".

وكانت مصادر فلسطينية ودبلوماسية أوروبية كشفت لـ"الخليج 365" عن تطورات باتجاه هذه الانفراجة قبل أيام.

وكتب حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، خلال تغريدة على حسابه في تويتر، مساء اليوم الثلاثاء، قائلا: "على ضوء الاتصالات التي قام بها الرئيس الفلسطيني بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معنا، واستنادا إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبة وشفوية تؤكد التزام إسرائيل، فسيعود مسار العلاقة مع إسرائيل كما كان".

وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن العلاقات مع إسرائيل ستعود كما كانت عليه قبل أشهر.

وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، تقتطع منها تل أبيب 3 بالمائة بدل جباية.

وتساهم التحويلات المقدرة بنحو 190 مليون دولار شهريا، بأكثر من نصف موازنة السلطة التي تفاقم عجزها السنوي بسبب جائحة كورونا، ليصل إلى 1.4 مليار دولار.

وبسبب الأزمة، عجزت السلطة عن الوفاء بالتزاماتها المالية، ودفعت جزءا من رواتب موظفيها.