شكرا لقرائتكم خبر عن عاشق الجرى.. توم كروز وهايلى أتويل فى كواليس فيلم Mission Impossible 7 في فينسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصورين النجم توم كروز وهو يصور مشاهد فيلم Mission Impossible 7 في فينسيا، ونشر موقع الديلي ميل صور كواليس التصوير والتي جمعت توم كروز مع هايلي أتويل في اليوم قبل الأخير من تصوير الفيلم.

وظهر توم كروز وهو في حالة معنوية مرتفعة، خاصة مع إقتراب انتهاء تصوير الفيلم في ظل ظروف صعبة وكعادته دوما في تصوير الأفلام يهوي توم كروز الجري ومشاهد الأكشن.

يشمل طاقم عمل توم كروز في الجزء السابع من فيلم "مهمة مستحيلة" وفينج رامز وهنري تشيرني وسيمون بيج وريبيكا فيرجسون وفانيسا كيربي ، وجميعهم يعيدون أدوارهم من الأفلام السابقة ، إلى جانب هايلي أتويل ، وبوم كليمينتيف ، وشيا ويغام ، وإيساي موراليس ، وسيتم تصوير الفيلم أيضا في البندقية ودول أخرى بما في ذلك بولندا.

وكان رئيس مجلس مدينة روما قال إن فيلم (مهمة مستحيلة 7) سيتم تصويره في أجزاء مختلفة من وسط روما التاريخي بما في ذلك فيا كامبتيللي وفيا ديلالا تريبونا ويا كورايدو ريتشي ومواقع الإمبراطورية الرومانية ثم سينتقل التصوير بعد ذلك إلى شوارع مختلفة في مركز العاصمة.

وأضاف أن العاصمة الإيطالية شهدت تصوير أفلاما أخري مثل (بوند، الشبح) وأن شركات الإنتاج العالمية تستمر في اختيار روما لتصوير أفلام الإثارة.