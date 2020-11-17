شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء سلطان لـ"الخليج 365": راجع بقوة وهقدم أغانى مميزة الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم بهاء سلطان إنه يحرص على تقديم عدة أغانٍ خلال الفترة المقبلة ولن يبتعد عن جمهوره: مضيفا: هرجع أغنى زى زمان لأن الغناء وحشنى".

وأضاف بهاء فى تصريحات خاصة أن فترة غيابه خلال الفترة الماضية أضرته بسبب بعده عن جمهوره الذى يحبه ووقف معه في مشواره الفني.

يشار إلى أن المطرب بهاء سلطان، أعرب عن سعادته برد فعل جمهوره قائلا: "أولاً انتوا واحشنى جدًا ومبسوط من رد فعلكم، وقد إيه بعدى عنكم والانتظار كان صعب بالنسبالى وأثر معايا نفسيا خلال الفترة اللى فاتت".