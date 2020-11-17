شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة نصرى تشوق جمهورها بصورة من أحدث أعمالها: قريبا جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة السورية أصالة نصري، على تشويق جمهورها ومتابعيها، بنشر صورة لها من أحدث أعمالها المرتقبة، عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، لتعلن عن مفاجأة جديدة يوم السبت المقبل، والتي رجح عدد كبير من متابعيها بانها ستكون أغنية جديدة، وكتبت قائلة "بتعرفوا شو حيصير يوم السبت؟".

وكانت قد نجحت محاولات الصلح بين أصالة والنجمة الإماراتية أحلام الشامسى، بعد رد النجمة السورية على ابن الفنانة الإماراتية أحلام "فاهد مبارك الهاجرى" الذى أكد فى تغريدة له أن والدته تسمع أغنيات أصالة أكثر منه، ما أثار تفاعلا كبيرا على تويتر.

وردت الفنانة أصالة على أحلام، في تغريدته لها قائلة:"منّ حبّك إلي طبّقتى مقولة (من الحُبّ ماقتل) .. الله بحفظ فاهد حبيبي، وبينّنا أصدقاء مشتركين كلمتهمّ لازم تمشي وهلّأ وقت تعترفي شو حبّيتي بالألبوم الّلي بعتقد وغير هيك اشتقت لّك يلّلي جنّنتي أهلي".

وفى تغريدة جديدة كتبت أحلام:" مشكلتك تورطتي تغنين لفاهد حبيبك وحبيب خالته وفاطمه ولولو وتزفينهم عرايس كلهم وانا اشتقت لك وفاهد هو البركة في حياتي دايم هو وخواته ويخلي لك حبايبك .... وأصدقائنا المشتركين قاعدين يرقصون على يا مثبت واسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يثبتك".