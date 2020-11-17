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شكرا لقرائتكم خبر عن من هى ضيفة دوا ليبا بـ "Studio 2054" المقرر عرضه فى 27 نوفمبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة العالمية دوا ليبا عن ضيفه البث المباشر " Studio 2054 " و الذى من المقرر إقامته فى 27 نوفمبر الجارى و الذى ينتظره الملايين من شتى انحاء العالم .
نشرت دوا ليبا على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير "انستجرام " صورة جديدة وهى تجلس على الأرض فى الاستوديو و كان بصحبتها النجمة العالمية FKA twigs التى تحظى بشعبيه كبيرة حول العالم ، و علقت دوا ليبا على الصورة فكتبت : " متحمسة جدا للإعلان عن انضمام FKA twigs إلينا فى " STUDIO 2054 " وسيكون استعراض مميز جدا ! لا يمكن أن يفوتكم " .
دوا ليبا و fka
يذكر أن دوا ليبا أكدت مؤخرا أن مشاركة النساء فى صناعة الموسيقى ليست بالأمر السهل على الإطلاق، و خاصة فى عالم موسيقى البوب ، فيكون الأمر عادة محاط بالضغوط و القلق الكامن لإثبات نفسك باستمرار للناس ، خاصة عندما "تكتب كلماتك الخاصة" ، فقالت دوا ليبا :" فبالضرورة عليك أن تعملى بجهد أكبر لتؤخذ موهبتك على محمل الجد .. لم أكن سأجلس هناك فى الغرفة وانتظر شخصا ما يكتب أغنية لى " .
وفاجأت دوا ليبا مغنية " Levitating " بإعلانها أنها كانت تتعامل بحدة فى بعض الأحيان ، ففى احدى المرات و خلال تصوير احدى كليباتها طلب منها المخرج ارتداء تنورة قصيرة و ذلك حتى تظهر أكثر اثارة وجاذبية إلا أن نجمة البوب البريطانية الشهيرة رفضت الفكرة تماما و خاصة بعد المح لها المخرج ان التركيز عليها بالتنورة القصيرة سيزيد ، و حسب موقع " هاربر بازار " أن دوا ليبا لم تقتنع بسهولة بأى كلمة تقال لها بعد تتمسك عادة بوجهه نظرها و تفرض شخصيتها على العمل .
كانت هذه تفاصيل خبر من هى ضيفة دوا ليبا بـ "Studio 2054" المقرر عرضه فى 27 نوفمبر الجارى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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