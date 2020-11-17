شكرا لقرائتكم خبر عن من هى ضيفة دوا ليبا بـ "Studio 2054" المقرر عرضه فى 27 نوفمبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة العالمية دوا ليبا عن ضيفه البث المباشر " Studio 2054 " و الذى من المقرر إقامته فى 27 نوفمبر الجارى و الذى ينتظره الملايين من شتى انحاء العالم .

نشرت دوا ليبا على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير "انستجرام " صورة جديدة وهى تجلس على الأرض فى الاستوديو و كان بصحبتها النجمة العالمية FKA twigs التى تحظى بشعبيه كبيرة حول العالم ، و علقت دوا ليبا على الصورة فكتبت : " متحمسة جدا للإعلان عن انضمام FKA twigs إلينا فى " STUDIO 2054 " وسيكون استعراض مميز جدا ! لا يمكن أن يفوتكم " .



دوا ليبا و fka

يذكر أن دوا ليبا أكدت مؤخرا أن مشاركة النساء فى صناعة الموسيقى ليست بالأمر السهل على الإطلاق، و خاصة فى عالم موسيقى البوب ، فيكون الأمر عادة محاط بالضغوط و القلق الكامن لإثبات نفسك باستمرار للناس ، خاصة عندما "تكتب كلماتك الخاصة" ، فقالت دوا ليبا :" فبالضرورة عليك أن تعملى بجهد أكبر لتؤخذ موهبتك على محمل الجد .. لم أكن سأجلس هناك فى الغرفة وانتظر شخصا ما يكتب أغنية لى " .

وفاجأت دوا ليبا مغنية " Levitating " بإعلانها أنها كانت تتعامل بحدة فى بعض الأحيان ، ففى احدى المرات و خلال تصوير احدى كليباتها طلب منها المخرج ارتداء تنورة قصيرة و ذلك حتى تظهر أكثر اثارة وجاذبية إلا أن نجمة البوب البريطانية الشهيرة رفضت الفكرة تماما و خاصة بعد المح لها المخرج ان التركيز عليها بالتنورة القصيرة سيزيد ، و حسب موقع " هاربر بازار " أن دوا ليبا لم تقتنع بسهولة بأى كلمة تقال لها بعد تتمسك عادة بوجهه نظرها و تفرض شخصيتها على العمل .