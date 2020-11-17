شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد إطلاق أغنية" Monster "لجاستين بيبر وشون مندس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد سلسلة من التكهنات التى تصدرت المجلات و الصحف خلال الفترة الماضية كشف النجم العالمى جاستين بيبر عن حقيقة تعاونه مع المغنى الشاب شون مندس.

كشف نجم البوب الكندى جاستين بيبر عن " التيزر " الرسمى لأغنيته الجديدة و التى تحمل اسم " Monster " و تعاون فيها بيبر البالغ من العمر ( 26 عام ) مع شون مندس ذو الـ ( 22 عام ) ، و أشار بيبر أنه قرر أن يطلق الأغنية رسميا يوم الجمعة المقبل الموافق 20 نوفمبر .

و أغنية " Monster " هى واحدة من أغنيات ألبوم شون مندس الجديد و الذى يحمل اسم " Wonder " و يضم 14 أغنية و من المقرر إطلاقه شهر ديسمبر المقبل

Intro Wonder Higher 24 Hours Teach Me How To Love Call My Friends Dream Song For No One Monster 305 Always Been You Piece Of you Look Up At The Stars Can’t Imagine

أسماء أغنيات ألبوم " Wonder" :