تعرف على موعد إطلاق أغنية" Monster "لجاستين بيبر وشون مندس

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد سلسلة من التكهنات التى تصدرت المجلات و الصحف خلال الفترة الماضية كشف النجم العالمى جاستين بيبر عن حقيقة تعاونه مع المغنى الشاب شون مندس.

كشف نجم البوب الكندى جاستين بيبر عن " التيزر " الرسمى لأغنيته الجديدة و التى تحمل اسم " Monster " و تعاون فيها بيبر البالغ من العمر ( 26 عام ) مع شون مندس ذو الـ ( 22 عام ) ، و أشار بيبر أنه قرر أن يطلق الأغنية رسميا يوم الجمعة المقبل الموافق 20 نوفمبر .

و أغنية " Monster " هى واحدة من أغنيات ألبوم شون مندس الجديد و الذى يحمل اسم " Wonder " و يضم 14 أغنية و من المقرر إطلاقه شهر ديسمبر المقبل

Intro

Wonder

Higher

24 Hours

Teach Me How To Love

Call My Friends

Dream

Song For No One

Monster

305

Always Been You

Piece Of you

Look Up At The Stars