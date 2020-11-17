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تعرف على موعد إطلاق أغنية" Monster "لجاستين بيبر وشون مندس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد سلسلة من التكهنات التى تصدرت المجلات و الصحف خلال الفترة الماضية كشف النجم العالمى جاستين بيبر عن حقيقة تعاونه مع المغنى الشاب شون مندس.

كشف نجم البوب الكندى جاستين بيبر عن " التيزر " الرسمى لأغنيته الجديدة و التى تحمل اسم " Monster " و تعاون فيها بيبر البالغ من العمر ( 26 عام ) مع شون مندس ذو الـ ( 22 عام ) ، و أشار بيبر أنه قرر أن يطلق الأغنية رسميا يوم الجمعة المقبل الموافق 20 نوفمبر .

و أغنية " Monster " هى واحدة من أغنيات ألبوم شون مندس الجديد و الذى يحمل اسم " Wonder " و يضم 14 أغنية و من المقرر إطلاقه شهر ديسمبر المقبل

أسماء أغنيات ألبوم " Wonder" :
  1. Intro
  2. Wonder
  3. Higher
  4. 24 Hours
  5. Teach Me How To Love
  6. Call My Friends
  7. Dream
  8. Song For No One
  9. Monster
  10. 305
  11. Always Been You
  12. Piece Of you
  13. Look Up At The Stars
  14. Can’t Imagine

 

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