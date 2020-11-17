تعرف على موعد إطلاق أغنية" Monster "لجاستين بيبر وشون مندس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد سلسلة من التكهنات التى تصدرت المجلات و الصحف خلال الفترة الماضية كشف النجم العالمى جاستين بيبر عن حقيقة تعاونه مع المغنى الشاب شون مندس.
كشف نجم البوب الكندى جاستين بيبر عن " التيزر " الرسمى لأغنيته الجديدة و التى تحمل اسم " Monster " و تعاون فيها بيبر البالغ من العمر ( 26 عام ) مع شون مندس ذو الـ ( 22 عام ) ، و أشار بيبر أنه قرر أن يطلق الأغنية رسميا يوم الجمعة المقبل الموافق 20 نوفمبر .
و أغنية " Monster " هى واحدة من أغنيات ألبوم شون مندس الجديد و الذى يحمل اسم " Wonder " و يضم 14 أغنية و من المقرر إطلاقه شهر ديسمبر المقبلأسماء أغنيات ألبوم " Wonder" :
- Intro
- Wonder
- Higher
- 24 Hours
- Teach Me How To Love
- Call My Friends
- Dream
- Song For No One
- Monster
- 305
- Always Been You
- Piece Of you
- Look Up At The Stars
- Can’t Imagine
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