شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. البرومو التشويقى لمسلسل "ضربة معلم" وعرض أولى حلقاته السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قناة "سى بى سى" عن عرض أولى حلقات مسلسل "ضربة معلم" للنجم محمد رجب يوم السبت المقبل حيث طرحت الصفحة الرسمية للقناة على "فيس بوك" البرومو التشويقي للعمل على أن يتم عرضه في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ويواصل أبطال العمل التصوير بشكل يومى وبعدد ساعات مكثفة تصل إلى أكثر من 14 ساعة، وذلك للانتهاء من أكبر قدرمن الحلقات قبل بدء العرض مع الاستمرار فى التصوير بالتزامن مع عرض الحلقات.

وانتهى المخرج إسماعيل فاروق من تصوير أكثر من 4 أسابيع فى أحداث العمل، حيث صور عدد كبير من المشاهد فى الديكور الرئيسى للعمل وهو عبارة عن حارة فى مدينة الإنتاج الإعلامى، إضافة إلى عدد آخر من المشاهد فى أحد المستشفيات، وانتقل أبطال العمل إلى إحدى الفيلات لاستكمال التصوير.

مسلسل "ضربة معلم" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد رجب، مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء حكم دعاء رجب، محمد الصاوى وعدد آخر من الفنانين وتدرو أحداثه فى إطار شعبى.

"ضربة معلم" التعاون الثانى على التوالى بين الثلاثى محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبد الفتاح بعد النجاح الذى حققوه في مسلسل "الأخ الكبير"، وشارك فى بطولته عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور.