شكرا لقرائتكم خبر عن إدوارد فى صورة قديمة:" من ذكريات مدرستى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان إدوارد، جمهوره بصورة قديمة له من ذكريات مدرسته عبر حسابه على تويتر، وكتب على الصورة، قائلا:" حد يعرف يطلعني من الصورة دى من ذكريات مدرستي"، وداعبه متابعوه مؤكدين أن ملامحه لم تتغير كثيرا كما أنهم بسهولة استطاعوا الوصول له في الصورة.



إدوارد





ويشارك الفنان إدوارد فى أحداث مسلسل "نسل الأغراب" الذى يجمع بين كل من الفنان أحمد السقا وأمير كرارة ومن تأليف واخراج محمد سامى والمقرر طرحه فى موسم رمضان المقبل ومن انتاج سينرجى، وتدور أحداثه فى منطقة الصعيد، ويجسد أحد الادوار الرئيسية فى العمل خاصة بعد نجاحه فى موسم رمضان الماضى فى مسلسل "البرنس" ومسلسل "فرصة تانية" .

وتعد المرة الثانية الذى يجسد فيها الفنان ادوارد شخصية صعيدية بعد مسلسل "ولد الغلابة" الذى قدمه مع أحمد السقا وحقق من خلاله نجاح كبير من إخراج محمد سامي ..

وتألق إدوارد في تجسد شخصية "عبدالمحسن" فى مسلسل "البرنس" وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.

وشارك إدوارد فى مسلسل "فرصة تانية" وهو معالجة درامية محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، آيتن عامر، هبة مجدى، دياب، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة.