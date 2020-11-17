شكرا لقرائتكم خبر عن بيومى فؤاد: كنت راضى بحالى قبل الشهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته الخامسة برئاسة الفنان مازن الغرباوي مؤتمرا صحفيا للنجم المكرم بيومي فؤاد، أداره الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر، والذي بدأ المؤتمر بكلمات عن تجربة الفنان بيومي فؤاد في المسرح قبل الشهرة، قائلا عنه : "هو دفعتي لدى المخرج خالد جلال بمركز الإبداع الفني وهو فنان مثابر ومكافح ونموذج لكل فنان يريد أن يصبح نجما، فإخلاصه في المسرح وتميزه كان سببا رئيسيا في لفت الأنظار إليه في الوسط وهو فنان له طعم مختلف في التمثيل، ويمنح أي دور يقدمه أهمية وأي شخصية يصبغ عليها طعمه كممثل" .

حضر اللقاء على المنصة الفنان مازن الغرباوي رئيس المهرجان والدكتور أشرف زكي نقيب الفنانين ورئيس أكاديمية الفنون .

وتحدث بيومي في البداية عن تحربته كممثل في المسرح قائلا : "أحببت المسرح جدا وأنا في كلية فنون جميلة وقدمت عددا من العروض المسرحية من بعد تخرجي في الكلية من عام 1990 إلى عام 1997، وتعد مسرحية "اوبريت الدرافيل" هي اول عمل مسرحي أقدمه وأتقاضي عليه أجرا، وبدأت المسرح من السنة الثانية بالكلية ومن يومها أصبح يقال بيومي يدرس المسرح و يهوى الفنون الجميلة".

وأضاف : كان الفنان ماجد الكدواني دفعتي في كلية الفنون الجميلة، وهو الوحيد في الدفعة الذي دخل معهد فنون مسرحية، ولظروف عملي لم استطع دخول المعهد، وعوضت ذلك بالعمل الكثير وعمري ما تصورت انني سوف اشتهر وكنت راضي بعدد الجمهور القليل الذي كان يعرفني في المسرح، وزملائي كانوا يتعاملون معي بمبدأ لو كان لي نصيب من الشهرة كنت اخذتها من زمان.

وروي بيومي فؤاد أحد المواقف التي تعرض لها في بداية مشواره مع المخرج شريف عرفة قائلا : "في اعمال السيرة الذاتية يتم اختيار الممثل للشبه من الشخصية وليس لكفاءته، ففي فيلم "حليم" كنت اقدم شخصية احمد فؤاد حسن وهو صغير، فكنت كل يوم اسأل شادي الفخراني مساعد المخرج وقتها عن السيناريو و الحوار الذي سوف اقدمه، فكان في كل مرة يقول لي اننا سوف نقدم مشهد بدون كلام، وفي احد الأيام سألت الأستاذ شريف عرفه مخرج العمل هل شخصية احمد فؤاد حسن كان اخرس لاني علمت فيما بعد أن شادي كان يخجل من ابلاغي بان الدور صامت .

واشار بيومي فؤاد الى ان 85٪ من الأعمال التي يقدمها خلال العام بتكون خجل منه لانه لا يحبذ رفض أي دور يعرض عليه وقال : شركات الإنتاج اصبحت تجعلني اصور ثم بعدها اوقع العقود .

وعن تكرار تجربة تقديم البرامج قال: استعد لعرض برنامج جديد علي قناة نادي الأهلي، سوف استضيف خلاله كبار نجوم الزمالك، لاننا في الفترة الأخيرة اصبحنا نرى تعصب كبير في الجمهور ، وتنمر بين الفرقتين.

وتحدث الدكتور اشرف زكي قائلا: بيومي فؤاد عمره ما بيقيس الدور، استطاع ان يجعل من الدور مؤثر حتى لو كان صغير.واتلقى تليفون اسبوعيا من بيومي فؤاد يسألني عن احتياجات الزملاء في النقابة، لاننا نقابة تقوم على التكافل، فلا اتذكر اني في يوم تحدثت اليه لاطلب منه شيء لزميل ورفض ولكني اطلب منه ان يتأنى في اختياراته، وان يعيد النظر في آليات الشغل، فنحن نحتاج الى كتابة التاريخ كفنانين .

ومن جانبه وجه الفنان محسن منصور سؤالا إلي الفنان بيومي فؤاد، حول اسرته و مدي تحمل زوجته كل هذا البعد عن المنزل فقال: زوجتي تحملت معي الكثير منذ بداية مشواري، فايام مسرح الهواه كنت ادرس في مركز الابداع من 5 المغرب الى 5 الصبح ثاني يوم، لاخرج على عملي، فهي تعودت على الغياب، وهي راضيه لانها تعلم اني احب التمثيل، وانا اقدم الشىء الذي احبه.