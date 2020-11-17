فن ومشاهير

مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح يحتفى بالراحلة سناء جميل

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/18
  • 2/18
  • 3/18
  • 4/18
  • 5/18
  • 6/18
  • 7/18
  • 8/18
  • 9/18
  • 10/18
  • 11/18
  • 12/18
  • 13/18
  • 14/18
  • 15/18
  • 16/18
  • 17/18
  • 18/18

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح يحتفى بالراحلة سناء جميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت اليوم أولى ندوات الدورة الخامسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، بحضور الفنان والمخرج مازن الغرباوي رئيس المهرجان، وسيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب، والإعلامي الكبير مفيد فوزي الذي أدار الندوة وعدد كبير من الفنانين و الإعلاميين.

 

1a282520-0c23-4e53-9c37-c896b2b3048c

 

 

5f9c5693-0571-406d-b528-790075349bae

 

 

بدأت الندوة بكلمة للدكتور مصطفى سليم مقرر لجنة الندوات والإصدارات ومؤلف كتاب عن سناء جميل والذي طالب من مازن الغرباوي إلقاء كلمة، وبدأ كلمته بالاعتذار عن عدم حضور الفنان محمد صبحي رئيس اللجنة العليا للمهرجان، بسبب وفاة شقيقته قبل انطلاق المهرجان ب 72 ساعة، وطالب الحضور بالوقوف دقيقة حدادا على روحها.

 

7c4fa762-9c8a-4acd-9efc-57e6ab9299e6

 

 

9d0954e4-3ed4-4c64-9dc0-e14c11a79416

 

بدأ الاعلامي الكبير مفيد فوزي محاوره في الندوة بكلمة عن سناء جميل ثم وجه أسئلته لسيدة المسرح العربي عن سناء جميل وعلاقتها بها، فقالت سميحة أيوب : لما بتكلم عن سناء جميل فانا بتكلم عن توأمتي، في معهد فنون مسرحية، كنت اسكن في شبرا وهي في العباسية، قالت لي اننا نبعد عن بعض لكننا نستطيع زيارة بعض، وجدت نفسي مشدودة لها ، وهي كذلك، فكملنا بعض، لاننا نقيضين في الحياة، فهي سريعة الغضب والانفعال، اما انا كنت استوعب الامور الاول و بعدها انفعل، فقلت لها يا سناء اريدك ألا تعتذري كثيرا فعليك الاستيعاب اولا وقالت لي سوف افعل ذلك، و لكنها لم تتغير، وبرغم ذلك كنا توأمتين في الحياة و التمثيل نكمل بعضنا".

 

38e894ed-f5c1-4264-85d7-6a1aa6a64e47

 

 

94baedb3-5f0d-4a7b-bfbd-90310d382c37

 

تضيف : الناس كانوا يصنعون حالة من النديه بيننا لكننا كنا في الواقع محبين لبعضنا البعض، و كنت معها حتي نهاية حياتها واعتقد أن دورها في مسرحية "مريض بالوهم" كان نقطة انطلاق مهمة، وهي كانت صادقة مع نفسها و محبة جدا لعملها بجانب موهبتها التي كرمها الله بها ، أما الشخصية التي كانت تقدمها فكانت تنسي نفسها و تصبح هي الشخصية". 

 

687ce3a2-0bce-4048-9bf1-86095421bda8

 

 

14013eb3-4cb5-4ede-b850-49ecfdc3ab3c

 

وجه مفيد فوزي سؤالا لسيدة المسرح قائلا لها : لم تنجح فلوس الاعلانات في جذب السيدة العظيمة التي تجلس بجواري، لكن سناء جميل وافقت علي تقديم اعلان ما فلسفتك في ذلك؟ فقالت سميحة ايوب: مهما اكون في حالة ماديه سيئة ارفض تقديم الاعلانات، لكن سناء "اتزحلقت" في ذلك، لانها كانت خجوله، لم تستطع ان تقول لصاحب الاعلان لا، وهو كان احد كبار رجال الاعمال.

 

36804c40-f081-41f7-b418-17888c972c3f

 

 

46758f58-7d51-4489-bf5f-f80de04d353e

 

وجه مفيد فوزي لسيدة المسرح سؤالا آخر : ما الفرق بينك و بين سناء جميل؟ فقالت : كنت اقبل اعتذارها كل يوم لاني اعرفها جيدا فهي كانت كالطفل المشاكس وكانت تخاف من الغد بحكم ما تعرضت له في الحياة، فعائلتها طردتها بعد دخولها معهد الفنون المسرحية وهي فتاة مكافحة، و كان المعهد يمنحنا 6 جنيه مكافأة، لكنه كان مبلغ قليل، فكانت تبيع مشغولات يدوية تصنعها بنفسها.

 

a5fa7884-9b49-4fd6-b0b3-fba26bacfa07

 

 

a6bf4611-c196-4cbf-9a34-5873b8d7fa3b

 

قدم خلال الندوة عدد من الحضور شهادات ومداخلات وكان منهم الدكتور مدحت الكاشف عميد المعهد العالي للفنون المسرحية الذي قال : كان لي تجربة عندما كنت اكتب سلسلة مقالات في جريدة مسرحنا وقمت بتحليل اداء لعدد كبير من فنانين مصر، فكنت في احد ليالي مسرحية "دماء على ستار الكعبة" وكان يجلس امامي الشيخ متولي الشعراوي، و كان يوجد ترقب لرد فعله فقال بعد احد المونولوجات" الله" بنفس اداء الكلمة وهي تقال في خطبه.

 

befaf050-bd59-49bc-a880-d9be54dd3999

 

 

e185edeb-a2cb-418c-a5ac-7ef20e789c82

 

وقال المؤرخ عمرو دوارة : اريد التوقف عند مسرحية زهرة الصبارة، مع الفنان عبدالرحمن ابو زهرة، ان البطلين كانوا من فرقة المسرح القومي، برغم من ان العرض كان كوميدي،فهي قدمت 52 عرض مسرحي، ما بين قطاع خاص ودولة، اخرها مسرحية "الزيارة" مع فرقة الفنان محمد صبحي فهي كانت عظيمة وتمتلك حضور قوي علي المسرح . 

 

ea90682d-110c-4e0c-9d59-f01ccbfa95f5

 

 

ed8b7abb-4b4d-424a-a102-1d8d612908b9

 

 

f22f4f87-a7c5-4d71-93df-9ad12230404c

 

كانت هذه تفاصيل خبر مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح يحتفى بالراحلة سناء جميل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

"