شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس جديدة لـمارتن سكورسيزى من فيلمه Irishman بمناسبة عيد ميلاده.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل أسطورة عالم الإخراج في هوليوود ومكتشف الكثير من المواهب الذين أصبحوا من رواد السينما والدراما، مارتن سكورسيزى، اليوم بعيد ميلاده الـ 78، حيث إنه من مواليد الـسابع عشر من نوفمبر عام 1942، ويمتلك المخرج الامريكي ارشيفاً بعشرات الأعمال التي استخوذت على قوائم الأفضل في التاريخ على مدار عقود طويلة.

وحرصت الصفحة الرسمية لمنصة نتفليكس التليزيونية عبر موقع تويتر، على الاحتفال بعيد ميلاد العبقري صاحب الـ 78 عاماً، بالكشف عن بعض الكواليس الجديدة له اثناء تصويره لفيلمه الأخير The Irishman الذي شارك في بطولته النجم العالمي روبرت دي نيرو وآل باتشينو و جو بيشي.

وظهر سكورسيزي في الفيديو الذي بلغ مدته حوالي أربعة دقائق، وهو يوجه النجم العالمي آل باتشينو في مشهد المحاكمة الذي خضع لها في حبكة الفيلم، بالإضافة إلى توجيهه للنجم العالمي جو بيتشي في احتفالية المافيا التي حضرها أبطال العمل سوياً.

ويخوض العبقري سكورسيزي حالياً تجربة جديدة بفيلم Killer OF The Flower Moon التي تدول قصته حول قبيلة باسم "أوسيدج" الهندية، وهي القبيلة التي حصلت على أراض شاسعة في ولاية أوكلاهوما، والتي تعلقت بها وعاشت فيها طوال 10 سنوات إلا أن الأمور تنقلب رأساً علي عقب فوراكتشاف النفط بداخلها، مما يتسبب في اندلاع الحروب ثم إبادة أفراد القبيلة الهندية ممن عاشوا فيها طوال تلك الفترة، ومن المفترض أن يتم طرح الفيلم خلال العام القادم 2021.