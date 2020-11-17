بعد انتشار خبر انفصاله عن خطيبته.. أحمد سعد يكشف لـ"الخليج 365" سبب حذفه لصورها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

في خطوة مفاجأة، حذف الفنان أحمد سعد جميع الصور التي تجمعه بخطيبته علياء بسيوني، من كافة حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفع الكثيرون للتأكيد إنه بهذه الطريقة يعلن انفصالهما.

ومن جانبه تواصل "الخليج 365"، مع المطرب الشهير للوقوف على تفاصيل الأمر وحسم الجدل حول انفصاله عن خطيبته، وهو ما رد عليه "سعد"، بالنفي مؤكدًا إنه و"علياء"، قررا إحاطة حياتهما الشخصية بالمزيد من الخصوصية لذا فأقدما على هذه الخطوة وحذفه جميع صورهما من مواقع التواصل الاجتماعي: "إحنا عايشين مع بعض زي الفل ومفيش بينا أي حاجة".

وبرر "سعد" وجهة نظره قائلًا: "قررنا إننا نعيش حياتنا بشكل خاص جدًا، مايكنش منتشر جدًا، لأن فيه مشاكل كبيرة بين الناس بتكبر، وإحنا شايفين الدنيا بيحصل فيها إيه، ده بسبب أن الناس بتهتم بالحياة الخاصة للفنانين، فقررنا أن حياتنا تبقى خاصة بينا وشيلنا صورنا خالص من كل حاجة، لكن أنا وعليا سمن على عسل".

من ناحية أخرى، كشف أحمد سعد عن تعاونه مع الفنان هاني شاكر في دويتو جديد لأغنية تحمل عنوان "يا بخته"، ومن المقرر طرحها قريبا.

وكان أحمد سعد طرح مؤخرًا أغنية "100 حساب"، بمشاركة المطرب حسن شاكوش.