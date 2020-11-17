بيومي فؤاد: "أستعد لتقديم برنامج على قناة الأهلي وأشكر شرم الشيخ للمسرح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

عقد مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته الخامسة برئاسة الفنان مازن الغرباوي مؤتمرا صحفيا للنجم بيومي فؤاد أداره الكاتب الصحفي جمال عبدالناصر، الذي بدأ المؤتمر بالحديث عن تجربة الفنان بيومي فؤاد في المسرح قبل الشهرة.

وقال: "هو دفعتي لدى المخرج خالد جلال بمركز الابداع الفني وهو فنان مثابر ومكافح ونموذج لكل فنان يريد أن يصبح نجما فإخلاصه في المسرح وتميزه كان سببا رئيسيا في لفت الأنظار إليه في الوسط، وهو فنان له طعم مختلف في التمثيل ويمنح أي دور يقدمه أهمية وأي شخصية يصبغ عليها طعمه كممثل" .

حضر اللقاء على المنصة الفنان مازن الغرباوي رئيس المهرجان والدكتور أشرف زكي نقيب الفنانين ورئيس أكاديمية الفنون وتحدث بيومي في البداية قائلا : "أشكر مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي على تكريمي فهو مهرجان مهم ويصنع حدثا مهما لمصر وللمسرحيين في كل الوطن العربي .

وعن تجربته كممثل في المسرح، قال: "أحببت المسرح جدا وأنا في كلية فنون جميلة وقدمت عددا من العروض المسرحية من بعد تخرجي في الكلية منذ عام 1990 حتى عام 1997 وتعد مسرحية "أوبريت الدرافيل" تأليف خالد الصاوي هي أول عمل مسرحي أقدمه و أتقاضة عليه أجر، وبدأت المسرح من السنة الثانية بالكلية ومن يومها أصبح يقال بيومي يدرس المسرح ويهوى الفنون الجميلة"

وأ ضاف : "كان الفنان ماجد الكدواني دفعتي في كلية الفنون الجميلة، و هو الوحيد في الدفعة الذي دخل معهد فنون مسرحية، ولظروف عملي لم أستطع دخول المعهد، وعوضت ذلك بالعمل الكثير و لم أتصور أنني سوف أشتهر وكنت راضي بعدد الجمهور القليل الذي كان يعرفني في المسرح، وزملائي كانوا يتعاملون معي بمبدأ لو كان لي نصيب من الشهرة كنت أخذتها من زمان".

وروى بيومي فؤاد موقفا تعرض له في بداية مشواره مع المخرج شريف عرفة قائلا : "في أعمال السيرة الذاتية يتم اختيار الممثل للشبه من الشخصية وليس لكفائته، ففي فيلم "حليم" كنت أقدم شخصية أحمد فؤاد حسن وهو صغير، فكنت كل يوم أسأل شادي الفخراني مساعد المخرج وقتها عن السيناريو والحوار الذي سوف أقدمه، فكان في كل مرة يقول لي أننا سوف نقدم مشهد بدون كلام، وفي أحد الأيام سألت الأستاذ شريف عرفة مخرج العمل هل شخصية أحمد فؤاد حسن كان أخرس لأني علمت فيما بعد أن شادي كان يخجل من إبلاغي بأن الدور صامت".

وأشار بيومي فؤاد إلى أن 85٪ من الأعمال التي يقدمها خلال العام "بتكون خجل منه" لأنه لا يحبذ رفض أي دور يعرض عليه، قائلا: شركات الإنتاج أصبحت تجعلني أصور ثم بعدها أوقع العقود" .

و عن تكرار تجربة تقديم البرامج قال: أستعد لعرض برنامج جديد على قناة نادي الأهلي، وسوف أستضيف خلاله كبار نجوم الزمالك، لأننا في الفترة الأخيرة أصبحنا نرى تعصب كبير في الجمهور ، وتنمر بين الفرقتين.

وتحدث الدكتور أشرف زكي، قائلا: "بيومي فؤاد عمره ما بيقيس الدور، واستطاع أن يجعل من الدور مؤثر حتى لو كان صغير.

وأتلقى تليفون أسبوعيا من بيومي فؤاد يسألني عن احتياجات الزملاء في النقابة، لأننا نقابة تقوم على التكافل، فلا أتذكر أني في يوم تحدثت إليه لأطلب منه شيء لزميل ورفض ولكني أطلب منه أن يتأني في اختياراته، وأن يعيد النظر في آليات العمل، فنحن نحتاج إلى كتابة التاريخ كفنانين".

ومن جانبه وجه الفنان محسن منصور سؤال للفنان بيومي فؤاد، حول أسرته و مدى تحمل زوجته كل هذا البعد عن المنزل فقال: زوجتي تحملت معي الكثير منذ بداية مشواري، فأيام مسرح الهواة كنت أدرس في مركز الإبداع من 5 المغرب حتى 5 صباحا ثاني يوم، لأخرج علي عملي، فهي تعودت على الغياب، وهي راضية لأنها تعلم أني أحب التمثيل، وأنا أقدم الشئ الذي أحبه".

وتحدث الناقد محمد الروبي عن بيومي فؤاد وعن تجربته في المسرح ورأيه في أدائه وطالب الدكتور أشرف زكي برحلة فنية لبعض النجوم إلى المعهد العالي للفنون المسرحية ليشاهدوا ما يحدث من تطوير ، كما تحدثت الفنانة القديرة سميحة أيوب عن بيومي فؤاد وذكرت أول عمل شاهدته فيه وأعجبت بأدائه وهو مسلسل "موجة حارة " وذكرت عدة أعمال أخرى قدمها النجم بيومي فؤاد ونالت إعجابها، كما تحدثت عن العمل الذي جمعهما سويا وهو مسلسل "سكر زيادة " وقالت إنه فنان مبدع يضيف للدور الذي يقدمه نكهة وإفيهات جميلة .

وقال الفنان محسن منصور: "هو فنان ملهم لجيل لأنه نموذج للاجتهاد والنجاح والصبر حتى الوصول للنجومية وأوجه له تساؤل حول علاقته بأسرته ومدى تفهمهم لغيابه وانشغاله الدائم فقال: "الحمد لله فقد رزقني الله بزوجة متفهمة وأحاول بقدر الإمكان التواجد فأحيانا بعد انتهائي من التصوير صباحا أعود للمنزل وأذهب بابنتي للمدرسة أو أنتظرها عند الخروج فهذا هو الوقت الوحيد الذي استمتع فيه معها"

وانتهت الندوة بكلمة للمخرج مازن الغرباوي وجه من خلالها الشكر للنجم بيومي فؤاد على حضوره وقبوله التكريم لأنه فنان مسرحي من الدرجة الأولي وقدم للمسرح الكثير من الأعمال .