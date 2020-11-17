بعد اتهامها بالسخرية من تامر حسني وزوجته.. شيماء سيف ترد على الجمهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تعرضت الفنانة شيماء سيف لانتقادات لاذعة بسبب تعليقها الساخر على ما كتبه الفنان تامر حسني لزوجته المغربية بسمة بوسيل، وتحديدًا جملة "متهورة بس بحبك"، التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب "شيماء"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، توضيحًا لجمهور الفنان تامر حسني الذي انتقدها بسبب سخريتها من جملة "متهورة بس بحبك"، وقالت: "تعديل مخصوص للشعب المغربي الغالي أنا بحب تامر جدًا وبحب بسمة جدًا واتبسطت وفرحتلهم إنهم رجعوا وعشان عجبني رد تامر الرومانسي كتبت البوست ده قال يعنى لما هقول كدا جوزي هيدلعنى زي ما تامر دلع بسمة ويقولى بحبك يا متهورة وهذا المقصود".

وكانت بسمة بوسيل قد أعلنت انفصالها عن زوجها الفنان تامر حسني، وأنهما بصدد التحضير لأوراق الطلاق حاليا، وهو ما رد عليه الأخير بمعتابتها عبر حسابه بـ"إنستجرام"، وأنهى الخلاف بجملة "بحبك يا متهورة".