فيديو| ابنة عبدالمنعم إبراهيم: "بابا تزوج 4 مرات وجمع بين زوجتين "

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الكوميدي الكبير عبد المنعم إبراهيم، الذي رحل عن عالمنا في 17 نوفمبر 1987.

وفي لقاء خاص مع "سمية" ابنة الراحل عبد المنعم إبراهيم في برنامج "ست ستات" تحدثت عن والدها، قائلة: "بابا فنان عاشق لفنه، وللمسرح، طيب جدا، حياته سهلة جدا مافيهاش تعقيد، عاش مراحل كتير من حياته صعبة، خد صدمات أكتر من مرة، لكن ربنا عطاه القوة وتغلب عليها".

وأضافت: "بابا ربى 14 طفل، 3 بنات وولد من مامتي، وبنت من اللبنانية زوجة بابا، 6 أولاد عمتي لما زوجها توفى وقف جنبهم،و 4 أشقاءه".

أكملت حديثها :"بابا ماكنش بيحب النكد أبدا، وتزوج 4 مرات، وخلف بعد فترة طويلة من والدتي، وتزوج ماما عايدة اللبنانية في وجود والدتي ولكنها توفيت ولم تعلم بزواجه، بعدها تزوج خالتي، عشان تربية الأطفال، ولكن مقدرش يستمر في الزواج، قالي كنت بصحا من النوم ألاقي وش أمك قصادي، فطلقها وجائت عايدة تعيش معانا وربتنا".

واستطردت: "والدي تزوج كوثر العسال سنة 1968، وعاش معاها عشرين عامًا، وأقل زواجه كانت أمي، ولم ينام أبدا خارج المنزل، ولم يعترف لزوجته عايدة بزواجه من كوثر العسال رغم أنها كانت متأكدة من زواجه، لأن بابا بيحترم الست جدا".

كان آخر أعماله فيلم "لا وقت للخداع" عام 1982، وهو إنتاج سوري شارك فيه مع الفنان محمد رضا، والفنانة السورية ملك سكر.