صورة.. الطفلة فريدة تنضم لأبطال مسلسل "اللعبة 2"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال الجيوشي:
تواصل حاليا الطفلة فريدة أحمد فوزي تصوير مشاهدها في الجزء الثاني من مسلسل "اللعبة" الذي يقوم ببطولته النجمان شيكو وهشام ماجد.
وتجمع الطفلة فريدة مشاهد مع شيكو وعدد من أبطال العمل في إطار كوميدي.
ولفتت فريدة أنظار فريق العمل بمجرد مشاركتها الأولى لالتزامها وحسها الكوميدي.
وعبرت فريدة عن سعادتها بالمشاركة في "اللعبة" مؤكدة أن مشاركتها في العمل جاءت بالصدفة، ولم تشعر بخوف أثناء التصوير.
الجزء الثاني من اللعبة بطولة شيكو وهشام ماجد ومي كساب ورانيا يوسف وأحمد فوزي وعدد كبير من النجوم ضيوف الشرف، إخراج معتز التوني وإنتاج أمير شوقي.
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