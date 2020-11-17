محمود حميدة ينشر صورة رفقة حفيده :"حفيدي الأعظم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان محمود حميدة صورة تجمعه بحفيده، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". علق حميدة على الصورة :"حفيدي الأعظم". وعُرض للفنان محمود حميدة مؤخرًا مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة الفنان خالد النبوي، الفنانة نسرين أمين والفنانة ريهام حجاج، تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد علي.

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