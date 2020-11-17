صور| ياسمين صبري تبهر الجمهور في أحدث ظهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: خضعت الفنانة ياسمين صبري لجلسة تصوير جديدة. نشرت "صبري" الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، نالت الصور إعجاب جمهورها. وعرض للفنانة ياسمين صبري في السباق الرمضاني الماضي مسلسل"فرصة تانية"، بطولة أحمد مجدي، نهال عنبر، هبة مجدي، دياب، محمود البزاوي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.

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