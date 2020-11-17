تراند اليوم : تسريب صوتي لسما المصري وهي تبكي من داخل السجن

تناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع تسجيل صوتي للراقصة الاستعراضية المصرية سما المصري، وهي تبكي بسبب القضايا التي تم اتهامها فيها مؤخرًا وتواجه بسببها عقوبات قاسية بين السجن والغرامات المالية الكبيرة.



ويأتي تسريب هذا المقطع عقب ساعات من إصدار حكم جديد على سما المصري، من جانب محكمة مصرية خلال جلسة محاكمتها أمس الاثنين؛ إذْ انتهت المحاكمة بحبسها مدة عام واحد وتغريمها 100 جنيه.



وقالت سما المصري، في التسجيل الصوتي، "3 قضايا في وقت واحد.. قضيتين تحريض وسب وقذف، كل القضايا والأحكام دي ضدي".



وأضافت سما المصري وهي تبكي قائلة: "أنا غلطت واتعاقبت أخدت سنتين وأخدت أحكام سب وقذف مع إني منشرتش الفيديو بعته على الواتساب بس منشرتوش، وقضية تحريض تاني في نفس اليوم.. كل ده ضدي وفي وقت واحد ليه".

وقضت محكمة جنح مستأنف المحكمة الاقتصادية في مصر، أمس الاثنين، بإلغاء حبس الراقصة الاستعراضية المصرية سما المصري، عامين وإلزامها بدفع مبلغ 300 ألف جنيه غرامة.



واكتفى الحكم الجديد بأن يتم الاكتفاء بحبس سما المصري مدة عام وإلغاء الغرامة والاكتفاء بالغرامة 100 جنيه، والمراقبة لمدة عام آخر، وذلك في قضية اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.



وكان الحكم السابق يقضي بسجن سما المصري 3 سنوات واجبة النفاذ، تم تخفيفه إلى عامين في الاستئناف، وتغريمها 300 ألف جنيه ووضعها تحت المراقبة مدة 3 سنوات، بتهمة التحريض على الفسق والفجور.