صناع عمل "ربع قيراط" يحتفلون بانتهاء تصوير المسلسل

حققت حكاية "ريع قيراط"، من مسلسل "إلا أنا" نجاحاً كبيرا، بعد عرضها، وتعد هي الحكاية السابعة من مسلسل، من بطولة الفنانة ريهام عبد الغفور، مصطفى درويش، إبراهيم السمان، محمد علي رزق، محمد الصاوي وغيرهم.

وقرر الممثل والمخرج إبراهيم السمان الإحتفال بهذا النجاح الكبير على طريقته الخاصة، حيث فاجأ الأبطال في آخر يوم تصوير بحضوره للاستديو وبصحبته "عجل" قرر ذبحه بنفسه بمشاركة كل فريق عمل المسلسل، وبالفعل شارك كل أبطال العمل في الاحتفال الذي تم في وقت

الراحة وفوجئ الابطال بإبراهيم السمان وهو يقوم بنفسه بذبح العجل.

وأعرب عن إبراهيم السمان عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه المسلسل، وخاصة أنه يناقش قضية نسائية هامة، حيث قال إنه أراد أن يشارك كل أبطال العمل فرحته بذبح عجل تبركاً بهذا النجاح الاستثنائي وأكد أن ما يزيد من تميز حكاية "ربع قيراط" هو الحب والتفاهم الذي يجمع جميع طاقم العمل.

حكاية "ربع قيراط" تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، وبطولة ريهام عبد الغفور، مصطفى درويش، نادية رشاد، محمد الصاوي، محمد على رزق، سناء يوسف، إبراهيم السمان، شاهيستا سعد، عصام السقا، رضوى جودة، محمد رضوان، محمد درويش، محمد الأحمدي، بسمة ماهر، رشا أمين، محمود يسرى عبد المنعم رياض أحمد عثمان.

"ربع قيراط" هى الحكاية السابعة من مسلسل "إلا أنا" والتى تمت إضافتها مؤخرا، بعدما تم عرض حكايات العمل الـ6 الأساسيين وهى "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصى" بطولة شيرى عادل، و"ضى القمر" بطولة كندة علوش، و"لازم أعيش" بطولة جميلة عوض".