زوجة ماجد المصري تعلن إصابتها بفيروس كورونا

أعلنت رانيا أبو النصر زوجة الفنان ماجد المصري، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال خاصية "الإستوري" عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". "إنستجرام". وكتبت "أبو النصر": "عملت مسحة إمبارح وطلع عندي كورونا أي حد كان مختلط بيا الفترة اللي فاتت ياريت يطمن.. ادعولي بالشفا ". ادعولي بالشفا ". وفي نفس السياق، طال فيروس كورونا عدد من نجوم الفن خلال الأسابيع الماضية، إلا أن النجوم الذين أصيبوا بالفيروس قرروا عدم الإعلان عن إصابتهم لحين تمام الشفاء وهو ما حدث خلال الأسابيع الماضية.

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