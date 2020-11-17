صناع "خان تيولا" يطرحون البوستر التشويقي الأول

طرح صناع فيلم "خان تيولا" البوستر الدعائي الأولى للعمل، والذي من المقرر طرحه في دور العرض السينمائي خلال الفترة القليلة المقبلة.
ولم يظهر الملصق أي من نجوم العمل وتم الاكتفاء بظهور عدد من الأشخاص يمسكونبيدهم مجموعة من الشموع ويرتدون أقنعة مصنوعة من الخيش.
وتعود أحداث الفيلم إلى فترة الأربعينيات حول فكرة الخلود وتمسك الإنسان بالحياة، وذلك داخل فندق تم بناؤه قبلالحرب العالمية الثانية عام 1939.
فيلم "خان تيولا" من تأليف وإخراج وسام المدني وبطولة نضال الشافي ووفاء عامر ومحمود البزاوي وأحمد كمال وعلي الشجيري ومجموعة كبيرة من الوجوه الشابة التي قرر مخرج العمل وسام المدني منحهم الفرصة الأولى للمشاركة في عمل سينمائي، ومن إنتاج حسام مدني.
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