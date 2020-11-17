صناع "خان تيولا" يطرحون البوستر التشويقي الأول

طرح صناع فيلم "خان تيولا" البوستر الدعائي الأولى للعمل، والذي من المقرر طرحه في دور العرض السينمائي خلال الفترة القليلة المقبلة.

ولم يظهر الملصق أي من نجوم العمل وتم الاكتفاء بظهور عدد من الأشخاص يمسكون

بيدهم مجموعة من الشموع ويرتدون أقنعة مصنوعة من الخيش.

وتعود أحداث الفيلم إلى فترة الأربعينيات حول فكرة الخلود وتمسك الإنسان بالحياة، وذلك داخل فندق تم بناؤه قبل

الحرب العالمية الثانية عام 1939.



فيلم "خان تيولا" من تأليف وإخراج وسام المدني وبطولة نضال الشافي ووفاء عامر ومحمود البزاوي وأحمد كمال وعلي الشجيري ومجموعة كبيرة من الوجوه الشابة التي قرر مخرج العمل وسام المدني منحهم الفرصة الأولى للمشاركة في عمل سينمائي، ومن إنتاج حسام مدني.