شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها ومحبيها صور جديدة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وتألقت "ياسمين" في الصور بفستان أحمر طويل، بأكمام، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وإكتفت بوضوع مكياج بسيط ليبرز جمال وجهها. وإكتفت بوضوع مكياج بسيط ليبرز جمال وجهها. يذكر أن الفنانة ياسمين صبري شاركت في الماراثون الرمضاني الماضي 2020 من خلال مسلسل "فرصة تانية"، بطولة الفنان أحمد مجدى، آيتن عامر، هبة مجدى، محمد دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبدالغني، سارة الشامى، محمد أبوداوود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة، معالجة دراما محمد سيد بشير، وتأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجى. أحمد مجدى، آيتن عامر، هبة مجدى، محمد دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبدالغني، سارة الشامى، محمد أبوداوود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة، معالجة دراما محمد سيد بشير، وتأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجى.

كانت هذه تفاصيل خبر ياسمين صبري تشعل الانستجرام بفستان أحمر طويل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.