السبت.. أولى حلقات مسلسل محمد رجب الجديد "ضربة معلم"

تبدأ أولى حلقات مسلسل "ضربة معلم" للفنان محمد رجب، يوم السبت القادم، وذلك حسب ما أعلنت الصفحة الرسمية لقناة CBC الفضائية عبر موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك". نشرت الصفحة البرومو التشويقي لمسلسل "ضربة معلم"، على أن يتم عرضها في تمام الساعة الثامنة مساءً. المسلسل من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، وياشرك رجب البطولة، كلاً من:"مي سليم، ومحمد نجاتي، ورياض الخولي، ورانيا فريد شوقي، وهاجر أحمد، ومحمد عز، ومحسن منصور، وسلوى عثمان، وأنعام سالوسة، وياسمين البشبيشي، ودعاء رجب، ومحمد الصاوي". وياشرك رجب البطولة، كلاً من:"مي سليم، ومحمد نجاتي، ورياض الخولي، ورانيا فريد شوقي، وهاجر أحمد، ومحمد عز، ومحسن منصور، وسلوى عثمان، وأنعام سالوسة، وياسمين البشبيشي، ودعاء رجب، ومحمد الصاوي". شاهد البرومو من هنا

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