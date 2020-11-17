الجمعة.. شهيرة ضيفة منى الشاذلي في برنامج معكم

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، الفنانة شهيرة زوجة الراحل محمود ياسين، حسب ما أعلنت عبر صفحة البرنامج الرسمية على موقع التواصل الغجتماعي الشهير "فيسبوك" تُذاع الحلقة في تمام الساعة الـ 9 مساءً، وذلك يوم الجمعة القادم على قناة CBC الفضائية، حيث تحكي شهيرة كواليس الأيام الأخيرة للراحل، وكيف عاشا قصة حبهما طوال هذه السنوات سوياً. القادم على قناة CBC الفضائية، حيث تحكي شهيرة كواليس الأيام الأخيرة للراحل، وكيف عاشا قصة حبهما طوال هذه السنوات سوياً. رحل الفنان محمود ياسين عن عالمنا في 14 من أكتوبر الماضي، عن عمر يناهز 79 عاماً بعد صراع مع المرض، ولم يكن هذا هو الخروج الإعلامي الأاول لشهيرة بعد وفاة ياسين، حيث تلتقي بالإعلامي د.عمرو الليثي في برنامجه واحد من الناس الذي سيذاع قريباً عبر قناة الحياة. عالمنا في 14 من أكتوبر الماضي، عن عمر يناهز 79 عاماً بعد صراع مع المرض، ولم يكن هذا هو الخروج الإعلامي الأاول لشهيرة بعد وفاة ياسين، حيث تلتقي بالإعلامي د.عمرو الليثي في برنامجه واحد من الناس الذي سيذاع قريباً عبر قناة الحياة.

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