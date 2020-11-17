زوجة محمود ياسين ستكشف عن وصيته التي لا يعرفها ابناهما

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 07:24 مساءً - منذ 3 ساعات

لا يزال يخيم الحزن في الوسط الفني المصري على وفاة النجم المصري محود ياسين والذي شكل على مدار عشرات السنين علامة فارقة في السينما المصرية بسبب حضوره الراقي وتمثيله الأنيق وخامة صوته المميزة.

وتظهر الفنانة المصرية شهيرة، زوجة الفنان الراحل محمود ياسين، اليوم الثلاثاء، وغدا الأربعاء، في أول لقاء لها بعد رحيل زوجها، وبحضور رانيا وعمرو محمود ياسين.

وقالت صحيفة “المصري اليوم”، إن “شهيرة ستكشف، خلال لقائها مع الإعلامي المصري عمرو الليثي في برنامجه “واحد من الناس”، أسرارا خاصة عن حياة محمود ياسين الشخصية وأصعب المواقف التي مرت عليه في حياته، كما تحكي تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل الوفاة.

وأوضحت الصحيفة المصرية أن “شهيرة ستكشف لأول مرة عن وصية محمود ياسين لها والتي لا يعرفها ابناهما”، كما “تكشف عن مفاجأة تسجيل محمود ياسين للقرآن الكريم بصوته”.

وأوضح عمرو الليثي أن “برنامج “واحد من الناس” يستضيف شخصية عظيمة وفريدة وفنانة لها تاريخ عظيم وزوجة فنان عظيم، ووجه الشكر لها وخاصة أنه أول ظهور لها، فيما أعربت شهيرة عن سعادتها، قائلة: “أنا مبسوطة إنى أكون معاك إنت عارف إنت غالي على الأسرة كلها”.

وتعرضت الفنانة شهيرة بعدها لهجوم شديد بسبب طريقة ظهورها بعد وفاته، وانتقدت بعض التعليقات والدتها لظهورها في البرنامج بشعرها، بالقول: “الله يهديها كيف ظهرت بالتلفزيون وشعرها باين وهي في أشهر العدة ما يجوز”.

بينما دافعت رانيا محمود ياسين عن والدتها الفنانة “شهيرة”، وردت: “كل إنسان هيتحساب لوحده خليك إنت مع الله اللى هيحسبك لوحدك برضه”، بينما ردت على تعليق آخر يقول “لماذا ظهرت والدتها في البرنامج بشعرها”. وأضافت نجلة الفنان المصري الراحل: “هي حره، هي حره، المهم إنتي لمي شعرك وسيبك من شعرها”.

وأعلنت أسرة الفنان المصري، محمود ياسين، وفاته في الساعات الأولى من صباح الأربعاء 14 أكتوبر/ تشرين الأول، عن عمر ناهز 79 عاما بعد صراع طويل مع المرض، وأقيم عزاؤه بعدها بيومين في أحد المجمعات السكنية بمدينة الشيخ زايد في القاهرة، وحضره العديد من الفنانين، من أبرزهم محمد رمضان وعبد الرحمن أبو زهرة وإلهام شاهين ومحمود حميدة.