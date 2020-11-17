كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 07:19 مساءً - انت الان تقراء خبر ادم وهدان لـ"الخليج 365 الفني": "كنت بخاف من شريف عرفة والجمهور قالي "برافو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وعن أصعب مشهد قال في تصريح خاص لـ"الخليج 365 الفني ": "أصعب مشهد كانت لما شيراز كانت بتحاول تحط إيديها على فمي وانا جريت وكنت خايف وقولت مفيش حاجة والمشهد دا الكل اتبسط فيه من أدائي".
وتابع " كنت بحاول اعمل المشهد كويس جدا زي ما استاذ عمرو سلامة بيقولي".
وواصل حديثه " استاذ عمرو سلامة واستاذ أحمد امين كانوا بيشجعوني عشان اعمل المشهد حلو".
واستطرد " استاذ أحمد أمين كان بيقول إن شاء الله نشتغل مع بعض في عمل كوميدي قريب".
وعن تعليقات الجمهور على السوشيال ميديا قال " الجمهور أشاد بشغلي في المسلسل وقالولي برافو".
ووجه آدم رسالة إلى دينا الشربيني قائلا " أنا بحبها جدا ووحشتني أوي اوي".
وعن الفنانين الذين يتمنى العمل معهم قال " نفسي اشتغل مع عادل إمام ومحمد هنيدي وأحمد عز".
وعن فيلم الأنس والنمس مع محمد هنيدي قال " أقدم دور ابن شقيقة محمد هنيدي والفيلم من إخراج شريف عرفة وأنا مبسوط من العمل معاهم".
وعن كواليس الفيلم قال " كنا بنضحك مع بعض ونلعب مع بعض ودايما استاذ هنيدي بيشجعني".
وتابع " أنا بحب استاذ شريف عرفة لكن لما كان بيزعق احيانا كنت بخاف".
وواصل حديثه " في الفيلم الكوميدي كانت المشاهد سهلة ومفيش أي مشهد صعب".