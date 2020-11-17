محمد رمضان يخطف الأنظار بإشارة "نمبر وان" بمهرجان الفضائيات

وحرص من جانبه على إلتقاط عدد من الصور التى يلوح فيها بإشارته المعهودة "نمبر وان".

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على التوافد بـ مقر حفل مهرجان الفضائيات العربية لعام 2020 الذى يشهد تكريم عدد منهم؛ لتميزهم من خلال الأعمال الدرامية التى عرضت فى الفترة الأخيرة، وخاصة فى شهر رمضان الماضى.

وكان أول الحضور اللاعب مؤمن زكريا وحرمه والفنان أحمد وفيق وسلوى عثمان ورحاب الجمال ومصطفى درويش ومنة عمارة ود. أيمن رشوان إسلام إبراهيم والإعلامية وفاء ماهر وغيرهم من النجوم.

وكانت أحدث أعمال محمد رمضان كليب "يا حبيبي" مع المغني الكونغولي ميتري جيمس الذي يحظى بشعبية كبيرة في أفريقيا.

