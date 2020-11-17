تراند اليوم : مرات ماجد المصري إيجابي كورورنا .. إدعولها

أعلنت رانيا أبو النصر زوجة الفنان ماجد المصري إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

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كتبت رانيا عبر خاصية القصص القصيرة على Instagram: “عملت مسحة امبارح وطلع عندي كورونا أي حد كان مختلط بيا الفترة اللي فاتت ياريت يطمن.. ادعو لي بالشفا يارب انت الشافي المعافي”.

آخر أعمال ماجد المصري كان مسلسل “الوجه الآخر” إخراج سميح القاش وبطولة نسرين طارفش، ندى موسى، هبة الأباصيرى، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمى، مهند حسن، دنيا المصرى، أحمد خليل، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف، ويتناول العدد العديد من القضايا المهمة، حيث يناقش صراع جمع الأموال بطرق غير مشروعة.