تراند اليوم : وفاة الممثل الهندي سوميترا شاترجي إثر إصابته بفيروس كورونا

فُجِعَ الوسط الفني الهندي برحيل الممثل البنغالي سوميترا شاترجي عن عمر يناهز 85 عاماً متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

وكان بطل السينما الهندية الشهير قد دخل مستشفى بيل الواقع في كالكوتا يوم 6 أكتوبر الماضي بعدما ثبتت إصابته بفيروس كورونا، ليُنقل بعدها للعناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية بسبب اختلالات في وظائف كليتيه وجهازه العصبي.

ونعى نايندرا مودي رئيس وزراء الهند الممثل الراحل ووصف رحيله بالخسارة الكبيرة للسينما الهندية.

يذكر أنّ الممثل الراحل قدّم للسينما الهندية خلال مسيرته التي دامت لـ61 عاماً أكثر من 300 فيلم بدأها بفيلم “عالم أبو” الذي عُرض في العام 1959.



