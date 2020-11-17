تراند اليوم : حد شاف خناقة تامر حسني وشيماء سيف – إتفرج

ردت الفنانة شيماء سيف على انتقادات الجمهور حول سخريتها من أزمة الفنان تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل، بسبب أحد منشوراتها على Instagram.

أوضحت شيماء أن الأمر ليس به أي تجريح، بل تحب للغاية، مشيدة بتصرفه مع زوجته، كاتبة: “ده مش تجريح خالص بالعكس أنا بحب تامر جدا وعجبتني جدا رومانسية رد فعله فقصدي بالبوست إني عشان يتقالي بحبك يا متهورة أقول لجوزي طلقني بس كده.. وليكم مني كل الحب”.

كانت شيماء قد نشرت صورة كوميك شهير للفنانة فيفي عبده عبر حسابها على Instagram، وعلقت كاتبة: “قومي يا بت سيبي له البيت واطلبي الطلاق عشان يقولك بحبك يا متهورة”.

كانت بسمة قد أعلنت انفصالها عن زوجها الفنان تامر حسني، وأنهما بصدد التحضير لأوراق الطلاق حاليا.

كتبت بسمة عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابها على Instagram: “لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعمل احترام سواء في صور أو فيديوهات ياريت تبطلوا تبعتولي حاجة عشان مش فارقلي أي صور.. وكمان أحب أعرفكم إن إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق، لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا أي حاجة.. بالتوفيق للجميع”.

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لكن ما لبثت بسمة أن حذفت الكلام بعد دقائق من نشره عبر حسابها الرسمي، مما أثار تساؤلات الجمهور حول سبب تراجعها عن الأمر.

من جانبه، كتب تامر حسني عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابه على Instagram رسالة وجهها لزوجته، أكد فيها على حبه لها ولأولادهما ورغبته في حل أي خلاف أو سوء فهم حدث منه.