تراند اليوم : هدي المفتي : إتعرضت للتحرش ومش هسيب حقي

ردت النجمة هدى المفتي على بعض الانتقادات التي وجهت لها خلال الساعات القليلة الماضية عَبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورة تدعو بها للتصدى للتحرش بكافة صوره.

نشرت “المفتي” مقطع فيديو صغير، من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، مستنكرة رفض البعض لحديثها عن التحرش، قائلة: “مفيش واحدة مسمعتش كلام زي ده وأوحش منه في الشارع كل يوم”، مشيرة إلى أنهن تتعرضن لمثل هذه الأفعال بغض النظر عما ترتديه الفتيات.

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تابعت موضحة: “التنبيه بينشر وعي بلا للتحرش اللفظي اللي بيؤدي لتحرش جنسي بعد كده”، مشددة على ضرورة الحديث عن هذه القضية المجتمعية سواء كان تحرشًا للمرأة أو الرجل أو الطفل، ونشر التوعية بين شرائح المجتمع المختلفة، مناشدة السيدات على وجه الخصوص بعدم تركهن لحقوقهن.

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يجدر الإشارة بأن اَخر أعمال الفنانة الشابة هدى المفتي الدرامية بمشاركة البطولة للنجم عادل إمام في مسلسل “فلانتينو”، ضمن ماراثون دراما رمضان الماضي، إلى جانب نخبة من النجوم؛ داليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، ‏وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام‎.‎

فيما يأتي “بنات ثانوي” أحدث أفلامها السينمائية، ويشارك في البطولة كل من جميلة عوض، مي الغيطي، هنادي مهنى، مايان السيد، إضافةً إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف وعلى رأسهم محمد الشرنوبى وتامر هاشم، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.



