تراند اليوم : تركي آل الشيخ يوجه رسالة لتامر حسني بعد اعتذاره لزوجته بسمة بوسيل

وجه رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، تركي آل الشيخ، رسالة إلى الفنان المصري تامر حسني، تعليقا على أزمته الأخيرة مع زوجته بسمة بوسيل.

وعلق المستشار تركي آل الشيخ، على رسالة تامر حسني واعتذاره إلى زوجته بسمة بوسيل، بعد أن أعلنت بسمة منذ عدة أيام عن تجهيزها أوراق الطلاق بسبب الخلافات بينهم، قائلا: “عملت عين العقل”، فيما رد تامر عليه موجها إليه الشكر:” تسلم معالي المستشار كلك ذوق”.

وأسدل الستار أخيرا، أمس الاثنين، على الخلاف القائم بين الفنان المصري، تامر حسني وزوجته المغربية، بسمة بوسيل، بعد إعلانها المفاجئ، الجمعة، الخاص بانفصالهما.

وأعلنت بوسيل عن تصالحها مع زوجها تامر حسني، بعد أن استجابت لرسالته التي حاول أن يصالحها فيها، وذلك برسالة عبر خاصية “الستوريز” على حسابها على “إنستغرام”، قالت له فيها: “فعلا اتهورت، بس علشان بحبك”.

وحاول تامر حسني، مصالحة زوجته عبر رسالة على “إنستغرام”، والتي أكد فيها أن بينهما حب كبير وأبناء، وأنه باق على استمرار حياته معها، كما أشار إلى أنها تهورت في إعلان انفصالها عنه، لكنه رغم ذلك يحبها.

