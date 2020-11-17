تراند اليوم : عروستنا ظهرت بعد فرحها وزي القمر – إتفرج علي جمال درة

حرصت الفنانة درة على حضور مهرجان الفضائيات العربية، وذلك فى أول ظهور لها بعد حفل زفافها، والذى تعرضت فيه للعديد من الانتقادات.

وظهرت درة فى الحفل بفستان أسود مكشوف الصدر، حيث خطفت الأنظار إليها فور ظهورها على السجادة الحمراء.

وقامت الفنانة درة بالرد على الشائعات التى ظهرت بعد زواجها بأنها زوجة تانية، وأن زوجها المهندس هانى سعد لم يطلق زوجته الأولى قائلة:” كل إنسان حر في اختياراته وحياته الخاصة يعيشها هو ويعرفها هو أنا اخترت رجل يحبني ونحبه والزواج هو الطريق المشروع الطبيعي اللي ربي وجهنا له لأننا نحب بعضنا… وأتمنى الناس توقف كلام شوية علي وشكرا لكل من فرح لي”.

كانت درة شديدة الحرص خلال الفترة الماضية على التكتم على كل ما يتعلق بحياتها الخاصة، وعدم نشر أي تفاصيل عنها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت ترد دائمًا على شائعات ارتباطها بأنها عندما ترتبط ستعلن عن هذا الأمر.



