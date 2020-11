تايلور سويفت تقول إن أعمالها السابقة بيعت للمرّة الثانية بدون علمها

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

نيويورك: أكّدت تايلور سويفت أن حقوق ألبوماتها الستة الأولى بيعت إلى شركة استثمار خاصة من دون علمها، في أحدث فصول النزاع القائم حول الأعمال السابقة لنجمة البوب.

وباتت المغنية البالغة من العمر 30 عاماً من الفنانين الأكثر درّا للأرباح في العالم بعدما تصدّرت بأغانيها الناجحة، مثل "Shake it off" و"I knew you were trouble"، قوائم أفضل المبيعات لأكثر من عقد.

غير أنها خاضت العام الماضي نزاعاً محتدماً مع قطب الإنتاج الموسيقي سكوتر براون الذي يدير أعمال فنانين مشهورين، من أمثال جاستن بيبر وأريانا غراندي، بعدما قرّرت شركته شراء حقوق أغلبية تسجيلاتها.

وكشفت سويفت أنها بذلت مساعي حثيثة لاستعادة السيطرة على تسجيلاتها الأصلية للعام الأخير في تغريدة نشرتها في ساعة متأخّرة من مساء الاثنين تلت مقالاً لمجلّة "فاراييتي" ورد فيه أن براون باع الحقوق ذات الصلة في مقابل 300 مليون دولار.

وبالرغم من محاولة التفاوض مع براون، تلقّى فريق تايلور سويفت "رسالة من شركة استثمار خاصة اسمها شامروك هولدينغز" جاء فيها أن هذه الأخيرة اشترت أعمالها الموسيقية، من أغان وفيديوهات وألبومات.

وكتبت سويفت "إنها المرّة الثانية التي تباع فيها أعمالي الموسيقية من دون علمي"، مع الإشارة إلى أنها بدأت بإعادة تسجيل أغانيها السابقة.

وتعهّدت تايلور سويفت العام الماضي بإستعادة السيطرة على ألبوماتها الستة الأولى من خلال إعداد تسجيلاتها الخاصة.

ونشب النزاع بين سويفت وبراون العام الماضي بعد شراء الأخير شركة "بيغ ماشين" التي تولّت إنتاج أعمال المغنية لأكثر من عقد.

وقالت تايلور سويفت إن "بيغ ماشين" منعتها من تأدية أغنياتها على التلفزيون أو عرض وثائقي على "نتفليكس"، لكن الشركة نفت ذلك.