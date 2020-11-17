التفاصيل الكاملة لأفلام المسابقة الدولية في مهرجان القاهرة السينمائي

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"الخليج 365" من بيروت: تنطلق الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في 2 ديسمبر المقبل، تشهد إستثنائياً مشاركة 15 فيلم سينمائي بالمسابقة الدولية، "الخليج 365" ترصد تفاصيل الأفلام في هذا التقرير.

50 أو إثنان من الحيتان يجتمعان على الشاطئ

المكسيك | روائى| عرض أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا |2020|122دقيقة

تدور أحداث الفيلم المستوحاة من قصة حقيقية، عن اثنين من المراهقين، فيليكس وإليسا، يلتقيان بينما يلعب كل منهما على هاتفه المحمول اللعبة القاتلة سيئة السمعة: الحوت الأزرق. تنمو علاقتهما وعشقهما بينما يقتربان من المرحلة النهائية للعبة، الانتحار.



الاستعدادات لنكون معا لأجل غير مسمى

المجر|روائى | عرض أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا|2020|95 دقيقة

نادية طبيبة الأعصاب، تقرر ترك عملها في أمريكا والعودة إلى المجر لترتبط بالشخص الذي تحبه، لكنها تفاجأ بأنه لا يذكرها على الإطلاق، فتبقى أمام خيارين، إما أن تواصل حبه في صمت أو تعود لاستكمال عملها وتنساه.



بيت الذاكرة

البرازيل، فرنسا | روائى| عرض أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا| 2020| 93 دقيقة

يعمل كريستوفام في مصنع بمستعمرة نمساوية سابقة في البرازيل، ويشعر بالإقصاء من جميع محيطه. يكتشف منزلًا مهجورًا ويجعل منه حصنه الخاص. يختلط الواقع مع الأوهام في هذا المكان شبه الحي، ويجد كريستوفام نفسه في حوادث عنيفة.



تحت السماء المفتوحة

اليابان|روائى| عرض أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا |2020|126دقيقة

يخرج مياكامي من السجن بعد أن قضى به معظم عمره بسبب انتمائه لتنظيم إجرامي نفذ من خلاله مجموعة من الجرائم. يرفض أن يعيش على نفقة إعالة اجتماعية حكومية ويرغب في كسب قوته بنفسه إلا أن المجتمع لا يتقبله.



التيه

المملكة المتحدة|روائى|عرض أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا|2020|103 دقيقة

"عمر" عازف شاب وواعد، أجبرته الظروف على الابتعاد عن أسرته السورية، وهو الآن معزول في قرية اسكتلندية بعيدة ينتظر البت في طلب اللجوء السياسي الذي قدمه، ومعه مجموعة ممن ينتظرون الأمل مثله.

جاجارين

فرنسا|روائى|عرض أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا|2020| 97 دقيقة

يقاتل الصغير "يوري" وحيدا من أجل إنقاذ المدينة السكنية التي يقطنها في باريس، والتي تحمل اسمه واسم رائد الفضاء الروسي "يوري جاجارين"، وذلك بعد أن بدأت السلطات الفرنسية في إزالتها.

حظر تجول

مصر|روائى|عرض عالمي أول|2020|94 دقيقة

في صبيحة يوم من عام 2013 تغادر الأم محبسها عقب سنوات من السجن، وفي خلال 24 ساعة فقط يمنحها حظر التجول المفروض على البلد كلها فرصة نادرة للتحرر من أسر ماضيها الغامض.

دروس اللغة الألمانية

بافل جي. فيسناكوف| بلغاريا|روائى| عرض عالمي أول|2020|100 دقيقة

نيكولا يعمل سائقًا في بلغاريا، لكنه يقرر الانتقال إلى ألمانيا ليبدأ بداية جديدة يتخلص فيها من ماضيه السيئ. قبل السفر يجد نفسه يعيد النظر في ماضيه ليسأل إن كان يستطيع أن يطوي صفحة الماضي ويبدأ من جديد

شرطة

الدنمارك|روائى|عرض أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا|2020|108 دقيقة

تنتشر أخبار الوفاة الغامضة للمراهق "طالب بن هاسي"، أثناء احتجاز الشرطة له، في حي "سفاليجاردن" ذي الأغلبية العربية، فتندلع على الفور احتجاجات شباب الحي على "قتله" في وجود الشرطيين "ينس" و"مايك"، اللذين يجدان نفسيهما في مواجهة الغضب المتصاعد.

عاش يا كابتن

مصر، ألمانيا، الدنمارك|وثائقى|عرض أول في الشرق الأوسط وأفريقيا|2020| 95 دقيقة

"زبيبة" فتاة سكندرية تبلغ من العمر 14 سنة تحلم بأن تكون بطلة عالمية في رياضة رفع الأثقال، بمساعدة "كابتن رمضان" مدرب الأبطال تخوض رحلة من الانتصارات والهزائم التي تشكل مشوارها كبطلة عالمية.

عنها

مصر| روائي| عرض عالمى أول|2020| 80 دقيقة

بعد الرحيل الصادم لزوجها، تطرأ على الزوجة تغيرات غريبة وتحاول أن تعيد اكتشاف نفسها و السر وراء رحيل الزوج في نفس الوقت.

غزة مونامور

فلسطين، فرنسا، المانيا، البرتغال |روائى |عرض أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا|2020| 87 دقيقة

عيسى بائع السمك الستيني يقع في حب سهام الأرملة جارته في السوق، لكن قبل أن يصرح لها بحبه يعثر على تمثال لأفروديت في البحر يعطل قصة حبه ويدخله في مواقف غير متوقعة.

مؤتمر

روسيا، إستونيا، المملكة المتحدة، إيطاليا|روائى|عرض أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا|2020|135 دقيقة

بعد مرور عدة سنوات على حادث إرهابي مؤلم داخل أحد مسارح موسكو، تقرر إحدى الناجيات من الحادث إقامة مؤتمرًا تذكاريًا داخل نفس المسرح وتدعو الناجين للحضور واستعادة ذكرياتهم.

مويرداوجا

الصين | روائى| عرض عالمى أول| 2020|120 دقيقة

في إحدى أيام الشتاء القارص في بلدة مويرداجوا، أثناء رحلة صيد عائلية، يسقط الأخ الأصغر في كهف دب بري. فيضطر الأخ الأكبر أن يقتل الدب وهو ما يعتبر من المحرمات في عُرف قبيلة إيونكي، ليقضي بقية حياته ملعونًا.

نادية، الفراشة

كندا| روائى|عرض أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا|2020|107 دقيقة

نادية هي سباحة أوليمبية شابة، تتنافس تحت لواء المنتخب الكندي في أولمبياد 2020 للمرة الأخيرة قبل اعتزالها المبكر. مع كل الضغوط التي تواجهها، يستكشف الفيلم الخيارات الشخصية واختياراتها كمفرد في مواجهة المجتمع.