شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الغفور فركش تصوير حكاية "ربع قيراط" من "إلا أنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الفنانة ريهام عبد الغفور من تصوير حكايتها "ربع قيراط" في مسلسل "إلا أنا"، حيث كانت المشاهد الأخيرة في منطقة المنيل، ويجرى المخرج أحمد حسن مونتاج الحلقات الأخيرة من الحدوتة لتسليمها وعرضها على قنوات dmc، حيث تصدر المسلسل هاشتاج باسم الحكاية تريند تويتر، وأبدى المغردون إعجابهم بأداء أبطال الحكاية، والمباراة التمثيلية التي تجمعهم منذ عرض الحلقة الأولى.

حكاية "ربع قيراط" تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، وبطولة ريهام عبد الغفور، مصطفى درويش، نادية رشاد، محمد الصاوي، محمد على رزق، سناء يوسف، إبراهيم السمان، شاهيستا سعد، عصام السقا، رضوى جودة، محمد رضوان، محمد درويش، محمد الأحمدي، بسمة ماهر، رشا أمين، محمود يسرى عبد المنعم رياض أحمد عثمان.

"ربع قيراط" هى الحكاية السابعة من مسلسل "إلا أنا" والتى تمت إضافتها مؤخرا، بعدما تم عرض حكايات العمل الـ6 الأساسيين وهى "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصى" بطولة شيرى عادل، و"ضى القمر" بطولة كندة علوش، و"لازم أعيش" بطولة جميلة عوض".