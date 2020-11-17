شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة ماجد المصرى تعلن إصابتها بكورونا وتنصح المخالطين: "اطمنوا على نفسكم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت رانيا أبو النصر، زوجة الفنان ماجد المصرى، إصابتها بفيروس كورونا، حيث كتبت عبر حسابها على "انستجرام"، قائلة: "عملت مسحة امبارح وطلع عندي كورونا أي حد كان مختلط بيا الفترة اللى فاتت ياريت يطمن.. ادعولى بالشفا".



رانيا أبو النصر

وقبل أسابيع، احتفل ماجد المصرى بانتهاء تصوير أحداث دوره فى مسلسل "الوجه الآخر"، حيث نشر عبر حسابه على إنستجرام، مقاطع من الكواليس، أثناء الاحتفال مع أسرة المسلسل، بانتهاء تصوير آخر مشاهد العمل، مع المخرج سميح النقاش، حيث ينتمى المسلسل لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وهو بطولة ماجد المصري، ونسرين طافش، وندى موسى، وهبة الأباصيري، أحمد سعيد عبد الغني، محمد على رزق، أحمد سلامة، مادلين طبر، دنيا المصرى، أيمن عزب، عماد رشاد، رانيا شاهين، مفيد عاشور، وحنان سليمان، ومن تأليف فداء الشندويلى.

"الوجه الآخر" يعد البطولة المطلقة الثانية لـ ماجد المصرى فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم مسلسل "بحر" العام الماضى وخاض به تجربة الدراما الصعيدية للمرة الأولى وشارك فى بطولته دياب، ميرنا نورالدين، وكوكى ومحمد على رزق وحنان سليمان نورهان وثراء جبيل وتأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح.