شكرا لقرائتكم خبر عن مايكل دوجلاس يحتفل بعيد ميلاد صديقه دانى ديفيتو الـ 76 بصورة من الذكريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم العالمى مايكل دوجلاس، على الاحتفال بعيد ميلاد صديقة النجم الأمريكي دانى ديفيتو، الذي أتم عامه الـ76 عامًا اليوم، حيث نشر صورة تجمعهما عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام من دولاب ذكرياتهما التى شاركا فيها العديد من المواقف والمغامرات، موجهًا له تهنئته الخاصة قائلاً: "عيد ميلاد سعيد لأفضل أصدقائي، أتمنى لك يا دانى لعام جديد".

وكان قد شارك دوجلاس، جمهوره ومتابعيه بآخر ظهور له منذ أيام، وهو بصحبة عمالقة الفن والسينما في العالم، عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، حيث ظهر بصحبه كل من النجم العالمي مورجان فيرمان، والنجم العالمي روبرت دي نيرو، والنجم العالمي آل باتشينو.