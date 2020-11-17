شاهد البوستر الدعائى الأول لفيلم "خان تيولا" لوفاء عامر ونضال الشافعى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الشركة المنتجة لفيلم "خان تيولا" الملصق الدعائى الأول للعمل الذي من المقرر طرحه بدور العرض السينمائية خلال الأيام القليلة المقبلة.
وفوجئ الجميع بالملصق التشويقي الذي لم يظهر عليه أي من نجوم العمل واكتفي بظهور عدد من الأشخاص يمسكون بيدهم مجموعة من الشموع ويرتدون أقنعة مصنوعة من الخيش، وأثار هذا الملصق دهشة بسبب حالة الغموض التي يسببها.
وتعود أحداث الفيلم إلى فترة الأربعينيات حول فكرة الخلود وتمسك الإنسان بالحياة، وذلك داخل فندق تم بناؤه قبل الحرب العالمية الثانية عام 1939.
يشار إلى أن فيلم "خان تيولا" من بطولة كل من وفاء عامر ونضال الشافعى ومحمود البزاوى وأحمد كمال ومحمد عبد الواحد وعلي الشجيري وراندا البحيري وعبير منير وزهرة الحروفي والمطرب عز الأسطول، ومجموعة كبيرة من المواهب الشابة، ومن تأليف وإخراج وسام المدنى.
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