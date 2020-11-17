شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد البوستر الدعائى الأول لفيلم "خان تيولا" لوفاء عامر ونضال الشافعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الشركة المنتجة لفيلم "خان تيولا" الملصق الدعائى الأول للعمل الذي من المقرر طرحه بدور العرض السينمائية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفوجئ الجميع بالملصق التشويقي الذي لم يظهر عليه أي من نجوم العمل واكتفي بظهور عدد من الأشخاص يمسكون بيدهم مجموعة من الشموع ويرتدون أقنعة مصنوعة من الخيش، وأثار هذا الملصق دهشة بسبب حالة الغموض التي يسببها.





وتعود أحداث الفيلم إلى فترة الأربعينيات حول فكرة الخلود وتمسك الإنسان بالحياة، وذلك داخل فندق تم بناؤه قبل الحرب العالمية الثانية عام 1939.

يشار إلى أن فيلم "خان تيولا" من بطولة كل من وفاء عامر ونضال الشافعى ومحمود البزاوى وأحمد كمال ومحمد عبد الواحد وعلي الشجيري وراندا البحيري وعبير منير وزهرة الحروفي والمطرب عز الأسطول، ومجموعة كبيرة من المواهب الشابة، ومن تأليف وإخراج وسام المدنى.