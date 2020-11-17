شكرا لقرائتكم خبر عن جورج كلوني يعترف: حياتي كانت فاضية قبل ما أقابل أمل علم الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل النجم العالمي جورج كلوني علي لقب رجل العام من مجلة GQ، وأجرت المجلة حوارًا مع جورج نقله موقع الديلي ميل، وقال جورج في الحوار إنه لم يكن مدركًا إلى أن حياته كانت "فاضية" إلى أن قابل آمل علم الدين، مؤكدًا أنه لم متأكد من أنه لم يكن يريد أن يكون أبا أبدًا ولم يكن لديه الرغبة في الزواج حتى التقى بزوجته آمل علم الدين، والتي تزوجها في عام 2014 - وأنجب توأمان إيلا وألكساندر، ثلاثة أعوام.

جورج كلوني

جورج كلوني وأمل علم الدين

وأبدي جورج تعجبه من كيف كانت حياته فارغة إلي هذه الدرجة، مشيرا إلي أنه لم يكن يتخيل أن يكون هناك شخص مهم في حياته أكثر منه إضافة إلي أن ذلك الشخص أصبح يجمعه به طفلين يجب إطعامهما ورعايتهما.

وفي سياق متصل أنفق النجم العالمي جورج كلوني أكثر من مليون دولار على تحويل منزله في لوس أنجلوس إلى منزل عائلي، حيث امتلك النجم منذ فترة طويلة عقارًا في حي Studio City العصري، ولكن منذ زواجه أمل علم الدين وولادة توأمها لم يعمل علي تجديد المنزل ، يبدو أن هناك حاجة إلى الكثير من العمل لجعل وسادة العزوبية السابقة مناسبة لإقامة عائلة، وفي هذا السياق كشفت الديلي ميل عن صور توضح أعمال جارية في منزل جورج كلوني على الرغم من جائحة COVID-19 الذي ضرب لوس أنجلوس في مارس الماضي.

وجورج كلوني اشتري منزل لوس انجلوس منذ عام 1995 عندما بدأت حياته المهنية في الإقلاع الي النجومية، كما أنه يمتلك قصور فخمة في بحيرة كومو بإيطاليا وغرب لندن بإنجلترا.