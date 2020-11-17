شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة عبدالعزيز وندى بسيونى وراندا البحيرى ينتهين من تصوير "ساحر النساء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المخرج أحمد عياد الرشيدى، لـ"الخليج 365"، إن الفنانين سميرة عبد العزيز وراندا البحيرى ومحمد سليمان وندى بسيونى انتهوا من تصوير مشاهدهم بفيلم "ساحر النساء"، حيث يقدمون شخصيات بشكل جديد ومختلف خلال السياق الدرامى للفيلم، والفيلم حاليا فى مرحلة المونتاج، ويحمل العديد من المفاجآت بالنسبة للجمهور.



كواليس تصوير الفيلم

وأشار المخرج أحمد عياد الرشيدى إلى أن الفيلم تدور أحداثه فى إطار اجتماعى رومانسى غامض، يتخلله العديد من المفاجآت التى تظهر خلال أحداث الفيلم بشكل مختلف عن المعتاد.

فيلم "ساحر النساء" إنتاج وإخراج أحمد عياد الرشيدى، تأليف محمد مكى وأحمد عياد، بطولة محمد سليمان وراندا البحيرى، ندى بسيونى، محمد الصاوى، مها أبو عوف، سميرة عبد العزيز، وحلمى فودة ومحمد عبد الجواد وإحسان الترك وحسن عبد الفتاح.