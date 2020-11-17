شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف زوجة تامر عاشور سمر أبو شقة من صلح بسمة بوسيل وتامر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد قبول بسمة بوسيل اعتذار النجم تامر حسني ومصالحته، أشادت زوجة تامر عاشور سمر أبو شقة بالصلح، وكتبت على "استوري" حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام قائلة :برافو يا بسمة والله.. متديش الفرصة لأي واحدة رخيصة تشمت فيكي وخصوصا إنهم بقوا كتير".

من ناحية أخرى واصلت زوجة المطرب تامرعاشور سمر أبو شقة الرد على إجابات المتابعين وجمهور تامر عاشور، والذى انهال عليها بالأسئلة عبر ستورى إنستجرام الخاص بها، بعد إعلانها رغبتها فى الانفصال عن زوجها تامر عاشور، حيث ردت سمر على عشرات الأسئلة، والتى أوضحت موقفها من هذه العلاقة.وردا على أحد الأسئلة التى تلقتها سمر خلال الـ"ستورى"، الذى يقول "ايه ده إنتى بجد مرات تامر عاشور يعنى كنتى معاه ومنكد علينا أمال بعد الطلاق بقا هيجيب صبارة ويدفننا"، لتعلق سمر، "مش عاوزين كدب هو من زمن الزمن منكد عليكم أنا ماليش علاقة".

كشفت زوجة المطرب تامر عاشور سمر أبو شقة عن إصرارها على الطلاق من عاشور بعد انفصالهما منذ عام ونصف، وقامت سمر بالرد على أسئلة متابعيها التى تناولت علاقتها بزوجها تامر عاشور عبر الاستورى الخاص.

وتبين من ردود سمر على محبيها إنها مصرة على الطلاق كما أكدت أن الحياة بينهما أصبحت مستحيلة، وعازمة منذ فترة على الطلاق كما أكدت أن كل شخص يعيش في مكان أخر ولا يعيشان سوياً.

وأشارت سمر إلى أن الحب ينهيه موقف واحد وهى تحاول الطلاق منذ عام ونصف، كما تلقت سؤال أنه خطب وقالت للأسف حصل وأنا على ذمته ، موضحة أنها لم تستطع الحصول على الطلاق حتى الأن.

وكانت سمر أبو شقة انفصلت عن زوجها بعد شهر واحد من زواجهما، لعدم وجود تفاهم بينهما في عام 2017، ورجعا مرة أخرى منتصف عام 2018 حينما حضر عاشور وسمر عقد قران الفنانة شيماء سيف وظهرا معًا، ثم رزقا بابنتهما الوحيدة أيام، وبعدها أعلن تامر عاشور خطبته على ملكة جمال مصر دارين حلمي، والتي انفصل عنها أيضًا مرتين.