شكرا لقرائتكم خبر عن إريانا جراند تحقق نجاحًا جديدًا فى "أيرلندا".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاعت النجمة العالمية إريانا جراند أن تحقق نجاحًا جديدًا وذلك بعد أن حافظت للأسبوع الثالث على المركز الأول بـ"Official Irish Singles Chart" أى الرسم البيانى للأغانى الفردية بإيرلندا وذلك بأغنيتها الأخيرة "Positions" التى حققت نجاحًا مذهلاً منذ الساعات الأولى لأطلاقها.

وبنفس القائمة "Official Irish Singles Chart" تسيطر جراند البالغة من العمر (27 عامًا) على المركز الـ19 وذلك بأغنية "pov" وهى واحدة من أغنيات ألبومها الأخير "Positions".

وقائمة "Official Irish Singles Chart" تضم أفضل 50 أغنية فى أيرلندا للأسبوع، استنادا إلى مبيعات التنزيلات والأقراص المدمجة وعمليات البث الصوتية.

يذكر أن من مفاجآت هذا الأسبوع التى أحدثت ضجة بين محبى وعشاقى إريانا جراند هى مشاركتها "المفاجآة" وبدون أى سابق إنذار فى اليوم الأول من فعاليات مهرجان الموسيقى "Adult Swim Festival" حيث قدمة أغنية "Them Changes" بصحبة المغنى الأمريكى "Thundercat".

وحسب موقع "بيلبورد" تحدث Thundercat عن صداقته وتعاونه مع إريانا جراند فقال: "أشعر وكأن أريانا وأنا متواصلين إلى الأبد من خلال النجم الراحل "ماك ميلر"، وقد توفى ميلر فى سبتمبر 2018، وقد جمعه سلسلة طويلة من الاعمال الفنية مع Thunder وكان ميلر يواعد جراند لمدة عامين.